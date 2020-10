Empresas que planeiam despedir caíram para 17%

Vila Nova de Gaia , 11/05/2015 - Fábrica da ProCalçado, empresa que fabrica a marca Lemon Jelly, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. (Leonel de Castro / Global Imagens) © Leonel de Castro / Global Imagens

A percentagem de empresas que planeia reduzir os quadros de pessoal devido à pandemia e à redução de atividade recuou em outubro para 17%, numa diminuição em quatro pontos percentuais face há um mês, segundo dados da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) apresentados nesta segunda-feira.

No mais recente inquérito regular "Sinais Vitais", parceria da organização empresarial com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, a proporção de empresas que ponderam despedir cai de 21% para 17%. Desce também ligeiramente a percentagem de redução de quadros prevista, de 27% para 25%.

A perspetiva é manifestada apesar de os dados apontarem para uma retoma da atividade económica abaixo das expetativas, segundo a CIP, que vê o resultado ainda como consequência das dificuldades de contratação de mão-de-obra qualificada anteriores à pandemia, e que deverá voltar a sentir-se no termo da crise.

"Estávamos com um enorme défice de mão de obra qualificada. Clara que a pandemia veio suster isso, veio interromper essa necessidade, mas não a veio eliminar. Temos de a adaptar", interpretou António Saraiva, presidente da CIP, na apresentação do estudo que ouviu, nesta edição, 558 empresas, maioria das quais nos sectores de indústria e energia, serviços e comércio.

Segundo o estudo, 73% das empresas pretendem manter o pessoal (69% há um mês), havendo ainda 10% que querem contratar mais trabalhadores (igual há um mês) - em média, alargando os quadros em 9%.

"As empresas vão sobreviver. O emprego vai ter que ser tanto quanto possível mantido. É esse o esforço e é esse o enfoque que tem de ser feito. Não nos supreendamos que as empresas continuem, apesar de alguma adversidade, a manter este volume de emprego, e pelo menos a intenção de investimento - a capacidade já é diferente", disse o presidente da CIP.

As intenções assinaladas no estudo indicam que 18% das empresas planeiam aumentar investimentos (em 33%, em média) contra 17% há um mês (numa média de 34%). Outras 43% vão manter os planos para investir (44% em setembro), e 39% cortar o investimento planeado para sensivelmente metade (igual há um mês).

Não há alteração significativa nas expetativas das empresas até ao final do ano, apesar de tudo, acompanhando as previsões de quebra de consumo que continua a ser projetada para 2021. Há 60% de empresas que antecipam quebra de vendas nos meses até dezembro, numa média de 36% (eram 61% e a quebra média era de 40% nos dados de setembro).

Já no que diz respeito a encomendas atuais em carteira, factor importante no sector industrial mas sem relevância em atividades como comércio e serviços ao público, há mais negócios a reportar descidas: 46% contra 44% há um mês. Outras 22% mantinham a 1 de outubro o nível de encomendas de um ano antes (25% no inquérito de setembro) e 9% reportaram aumentos (percentagem igual em setembro).

Os dados mostram, por outro lado, um máximo de atividade, com 86% das empresas inquiridas em funcionamento pleno (84% há um mês), e um indicador positivo no que diz respeito à capacidade de adaptação à pandemia: 40% dos negócios encontraram novos clientes. Representavam em média 14% das carteiras de clientes em setembro nestas empresas.

A apreciação face às medidas do governo para apoio às empresas é que permanece resistentemente negativa. Para 77% dos negócios ouvidos pela CIP, ficaram aquém ou muito aquém do desejado.