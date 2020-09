Empréstimo europeu de 5,9 mil milhões de euros desbloqueado nas próximas semanas

Bruxelas vai começar na próxima semana a mobilizar o valor de 5,9 mil milhões de euros pedido por Portugal em empréstimo em agosto para compensar o aumento da despesa pública associada às medidas extraordinárias de apoio à economia devido ao novo coronavírus. O programa do instrumento europeu de empréstimos, designado como SURE, foi aprovado na última sexta-feira pelos Estados-Membros, depois de ter sido finalizados os acordos de garantias públicas que vão, por seu turno, permitir à Comissão Europeia, pedir emprestado nos mercados para financiar os países.

“O apoio financeiro será atribuído sob a forma de empréstimos concedidos pela UE em condições favoráveis e o dinheiro, para Portugal e demais Estados-Membros, deverá começar a ser desbloqueado ao longo das próximas semanas”, informa a representação da Comissão Europeia em Portugal em nota de imprensa desta segunda-feira.

“Estes empréstimos ajudarão a fazer face aos aumentos súbitos da despesa pública, a fim de preservar o emprego. Concretamente, ajudarão Portugal a cobrir os custos relacionados com o seu regime de tempo de trabalho reduzido. É um elemento crucial da estratégia global da UE para proteger os cidadãos e atenuar as consequências socioeconómicas extremamente negativas da pandemia de coronavírus”, refere também.

No total, o pacote do Instrumento Europeu de Apoio Temporário para Atenuar os Riscos de Desemprego numa Situação de Emergência vai distribuir 87,3 mil milhões de euros por 16 países em crédito a juros baixos. O reembolso terá de ser feito em 15 anos.

O valor pedido para Portugal vai financiar as medidas de lay-off tradicional e simplificado adotadas até aqui, com um custo de 822 milhões de euros até agosto (sem contar com as isenções e reduções de contribuições sociais previstas), assim como os custos de bolsas de formação associadas às mesmas medidas.

Além disso, pode ser usado também para o pagamento das medidas de complemento de estabilização a quem ficou em lay-off, e do mecanismo sucessor do lay-off, o apoio à retoma progressiva, assim como do incentivo extraordinário à retoma de atividade após lay-off-.

O empréstimo pedido vai ainda financiar os custos com os apoios a trabalhadores independentes, informais e sócios-gerentes, os apoios à família devido à suspensão das aulas no último ano letivo, o apoio especial à manutenção dos contratos de trabalho dos formadores, tendo em conta o cancelamento das ações de formação profissional, as novas baixas por quarentena e doença devido à Covid-19, as medidas de apoio ao emprego dos Açores e Madeira, a compra de material de proteção individual para hospitais e entidades das administrações públicas, o reforço da higienização das escolas, a realização de testes à Covid-19 em hospitais, lares e estruturas de acolhimento de crianças, e, por fim, os prémios prometidos aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à pandemia.

A cada seis meses, Portugal terá de apresentar contas a Bruxelas sobre a execução destas despesas.