Empréstimos com moratória descem para os 38,5 mil milhões em maio

O montante global de empréstimos bancários abrangidos por moratórias desceu para os 38,5 mil milhões de euros em maio, o que corresponde a uma diminuição de 1,2 mil milhões de euros face ao mês anterior.

"Esta variação resulta do decréscimo tanto dos empréstimos concedidos a particulares como dos concedidos a sociedades não financeiras, que diminuíram 0,5 e 0,7 mil milhões de euros, respetivamente", adianta o Banco de Portugal numa nota divulgada esta quarta-feira.

No caso dos "empréstimos concedidos a particulares, destaca-se a redução, de 0,3 mil milhões de euros, dos empréstimos para outras finalidades [isto é, excluindo habitação] abrangidos por moratórias privadas".

Nos empréstimos em moratória a empresas, "verificou-se um decréscimo em todos os setores de atividade".

Nos setores mais afetados pela crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia, "existiam em maio 24,1 mil empresas abrangidas por moratórias", tendo o montante de empréstimos com pagamento suspenso diminuído 0,1 mil milhões de euros face a abril, para 8,5 mil milhões de euros, segundo os dados do supervisor.

