Empréstimos do Estado para as rendas começam a ser pagos em janeiro de 2021

Os inquilinos que recorram ao apoio do Estado para o pagamento da renda devido a quebra de rendimentos começam a pagar o empréstimo apenas em janeiro de 2021. “O arrendatário só pagará a primeira prestação do empréstimo em janeiro de 2021, sem prejuízo de o período de carência nunca poder ser inferior a seis meses”, refere uma nota do Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) divulgada esta terça-feira.

A portaria que executa a moratória para o pagamento de rendas foi publicada esta terça-feira, definindo os termos em que a lei é aplicada.

O diploma que permite o adiamento do pagamento das rendas prevê um apoio por parte do Estado para aos arrendatários (incluindo estudantes deslocados) e senhorios que registem quebras de rendimento superiores a 20% face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo de 2019.

No caso dos inquilinos, o empréstimo, concedido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) “corresponde ao montante da diferença entre o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicação ao rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35%, não podendo o restante rendimento mensal disponível do agregado ser inferior a 438,81 euros”, refere o esclarecimento do MIH.

O valor de empréstimo mensal será concedido pelo número de meses até ao mês seguinte ao final do estado de emergência e não tem taxa de juro, nem comissões de avaliação, mas é devido o pagamento do imposto selo.

A nota do MIH refere ainda que “o reembolso do empréstimo será efetuado através de prestações mensais, iguais e sucessivas, de valor correspondente a um duodécimo (1/12) da renda mensal”, mas estas estas condições podem ser renegociadas sempre que os baixos rendimentos e a taxa de esforço do agregado familiar assim o justifiquem”.

Os senhorios também podem aceder ao empréstimo no montante do valor mensal das rendas devidas e não pagas pelos inquilinos, sendo que também está isento de juros ou comissões associadas, mas tem imposto de selo.

“Os valores do empréstimo serão disponibilizados mensalmente, até ao dia 30 do mês anterior ao de cada renda devida, podendo, quando isso se justificar, ser efetuada uma primeira disponibilização única relativa ao primeiro mês e ao mês subsequente”, esclarece o gabinete de Pedro Nuno Santos.

Para pedir o empréstimo ao IHRU é preciso preencher o formulário eletrónico de candidatura (ainda não disponível à hora deste artigo) na plataforma criada para o efeito e o instituto tem oito dias a contra da data de entrega de todos os documentos para comunicar a decisão por email.

Os inquilinos podem pedir o adiamento das rendas devidas durante o período em que vigorar o estado de emergência, acrescentando mais um mês e pode pagar o montante em atraso durante um período de 12 meses em duodécimos.