Empréstimos e depósitos aumentam em janeiro

Os empréstimos a particulares para habitação e consumo aumentaram, respetivamente, 4,5% e 3,3% em janeiro © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 25 Fevereiro, 2022 • 13:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os empréstimos a particulares para habitação e consumo aumentaram, respetivamente, 4,5% e 3,3% em janeiro, relativamente ao mesmo período de 2021, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal.

Segundo a nota de informação estatística da instituição, no final de janeiro o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos a particulares foi de 97,2 mil milhões de euros para habitação e para consumo de 19,5 mil milhões.

No crédito para outros fins, em janeiro, foram emprestados 8,7 mil milhões de euros, mais 34% do que em janeiro de 2021 mas menos 2,24% do que em dezembro.

Quanto a malparado, o rácio de empréstimos vencidos no consumo e outros fins era em janeiro de 4,5% (o mesmo de dezembro e abaixo dos 6,3% de janeiro de 2021).

Os depósitos de particulares, relativamente ao mesmo período, também registaram um aumento de 6,3%, o que significa 173,4 mil milhões de euros.

No final de janeiro, os empréstimos concedidos às empresas foram de 75,9 mil milhões de euros, o que significa um crescimento de 4,6% em relação ao primeiro mês 2021. Este aumento interrompe um período sucessivo de oito meses de desaceleração, refere o Banco de Portugal.

O banco central atribui a aceleração do crédito às empresas, "em grande medida, pelos empréstimos concedidos às empresas do setor da eletricidade, gás e água".

Nas empresas, segundo o banco central, em janeiro, 2,4% do montante total de empréstimos estava em incumprimento (abaixo dos 3,3% de janeiro de 2021 e acima dos 3,3% de dezembro).

Quanto aos depósitos, as empresas entregaram aos seus bancos residentes 60,5 mil milhões de euros, um aumento de 17,4% relativamente a janeiro de 2021.