Empréstimos SURE já foram desbloqueados em 90%, mas Hungria e Polónia encravam o mais importante

Picture taken on September 24, 2020 shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks during a press conference at the Polish permanent representation in Brussels. - The European Union on Wednesday, September 30, 2020 criticised Hungary and Poland in a report on democratic standards across the bloc, as tensions soar between Brussels and Budapest. (Photo by Aris Oikonomou / AFP) / ALTERNATIVE CROP © AFP

A resposta europeia à crise pandémica está outra vez tremida.

Por um lado, até ao dia de ontem, cerca de 90% de todo o o pacote dos empréstimos para ajudar a pagar medidas que salvam empregos (como o lay-off ou o apoio à retoma), o chamado SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency ou Apoio à Mitigação de Riscos de Desemprego em caso de Emergência) já obteve luz verde da Comissão Europeia (CE).

O pacote SURE vale 100 mil milhões de euros, tendo já sido acionadas propostas para emprestar mais de 90,3 mil milhões de euros a 18 países. Portugal deve receber um total de 5,9 mil milhões de euros, sabe-se desde final de agosto. Ontem, a fasquia do SURE subiu para os referidos 90 mil milhões com a aprovação da linha de ajuda à Irlanda, no valor de 2,5 mil milhões.

Por outro lado, o dia foi ensombrado pela confirmação do que já se temia. A Hungria e a Polónia bloquearam oficialmente o processo de aprovação final da bazuca europeia. A Comissão Europeia e as principais instituições envolvidas neste trabalho lamentaram a decisão. Bruxelas lembrou que o dinheiro é urgente para os países saírem desta crise, "a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial".

Os enviados dos governos de Varsóvia e de Budapeste às negociações em sede de Conselho da UE consideraram ser inaceitável que não possam aceder aos novos fundos europeus caso não cumpram o critério do respeito pelo Estado de Direito. Dizem que este tipo de condição é uma ingerência da União Europeia nas suas soberanias nacionais.

Dito isto, significa que os mais de 13 mil milhões de euros do fundo de recuperação português (tudo dinheiro a fundo perdido, que não agrava o défice, nem a dívida) estão em risco, outra vez.

Plano B para evitar o pior

Como noticiado pelo Dinheiro Vivo a 7 de novembro último, este tipo de bloqueio já se perfilava no horizonte.

Nesse sentido, o governo português e a Comissão Europeia (CE) estão a preparar um plano B para que não falte dinheiro relativo às subvenções europeias de resposta à pandemia (a chamada bazuca), os subsídios a fundo perdido do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), de onde virá o dinheiro para gastar no plano nacional do mesmo nome.

A Comissão chama-lhe "pré-financiamento" das futuras subvenções (que estão por aprovar e podem tardar), permitindo assim que Portugal receba em 2021 e sem grandes burocracias cerca de 1.425 milhões de euros do pacote europeu de resposta aos efeitos da covid-19 na economia.

Como já se antecipava, os governos da Hungria e da Polónia bloquearam a aprovação do Orçamento Europeu para os próximos sete anos (Quadro Financeiro Plurianual), bem como o do almejado Fundo de Recuperação Europeu, que só no caso de Portugal vai permitir desbloquear quase 13 a 14 mil milhões de euros em subvenções (verbas a fundo perdido).

Na reunião do conselho, foi aprovado o critério do respeito pelo Estado de Direito para aceder aos novos fundos. Aqui só era necessária uma maioria qualificada.

Hungria e Polónia ripostam

Hungria e Polónia ripostaram de imediato, abortando o acordo para aumentar o volume de recursos próprios do Orçamento europeu, designadamente a possibilidade de ir aos mercados de dívida. Esta medida precisava de unanimidade. Não passou.

Na sua conta de Twitter, Zoltan Kovacs, porta-voz do governo húngaro, de Viktor Orbán, explicou o húngaro com: "Não podemos aprovar o plano na sua forma atual, ligando o critério do Estado de direito às decisões orçamentais, porque vai contra as conclusões da cimeira de julho".

Foi nessa cimeira de chefes de Estado em julho que foi aprovado o orçamento para os próximos sete anos e a arquitetura do Fundo de Recuperação, a resposta europeia à pandemia covid-19.

No entanto, nas semanas que se seguiram, já no início deste mês, foram realizados acertos ao texto através de um acordo entre a presidência alemã do Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu (PE). Este passou a prever uma condição que enfureceu a Hungria e a Polónia (e não só): diz que o acesso aos fundos europeus fica condicionado ao critério de respeito do Estado de Direito nos países recipientes, uma regra que visa diretamente os dois Estados que agora bloquearam o acordo geral.

Vários líderes europeus, ao mais alto nível, dizem que a Polónia e a Hungria têm vindo a violar, se forma reiterada, direitos fundamentais, ações que não são consentâneas com o estatuto das democracias europeias livres e que não respeitam os Tratados fundamentais em que assenta a União Europeia.

Sebastian Fischer, porta-voz da presidência rotativa do conselho da UE (que neste semestre é da Alemanha), confirmou, após uma reunião da COREPER sobre o Orçamento (Comité dos Representantes Permanentes) que "na decisão sobre os recursos próprios, os embaixadores da UE não conseguiram chegar à unanimidade necessária para iniciar o procedimento de redação, devido a reservas de dois Estados-membros".

"Os dois Estados-membros emitiram reservas relativamente a um elemento no conjunto do pacote , mas não à substância do acordo", acrescentou.

Numa videoconferência com empresários e gestores, Valdis Dombrovskis, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, lamentou o veto e avisou que o dinheiro em causa é muito urgente para iniciar a retoma.

"É necessária uma resolução rápida desta situação. É urgente dinheiro para a recuperação europeia", disse o dirigente da CE. "Espero que todas as partes tenham noção da sua responsabilidade", acrescentou.

Frustração

O comissário europeu do Orçamento, o austríaco Johannes Hahn, mostrou-se frustrado, isto quando passaram apenas seis dias desde que foi alcançado um acordo político geral entre o Conselho (governos) e o Parlamento Europeu para engordar o Quadro Financeiro 2021-2027 (o esqueleto do Orçamento plurianual europeu) para um máximo histórico de 1,8 biliões de euros.

"Estou dececionado por os Estados-membros não terem podido avançar no acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo de Recuperação. Exorto os Estados-membros a assumirem a sua responsabilidade política e a dar os passos necessários para finaliza o pacote inteiro. O que está em causa não são questões ideológicas, mas sim ajudar os nossos cidadãos na pior crise desde a II Guerra Mundial", escreveu Hahn.

Se o bloqueio continuar por mais tempo e se houver novas barreiras, a nova vaga de fundos europeus não estará disponível a 1 de janeiro de 2021, nem sequer no arranque do ano que vem.

A ideia é que a nova vaga de fundos comece a chegar aos países durante a primavera de 2021, mas até isso parece estar agora ameaçado.

Margarida Marques, eurodeputada do PS e um dos elementos da equipa de negociação do orçamento europeu, juntamente com José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, explicou que, em todo o caso, há uma parte dessas verbas que pode ser desbloqueada se for para financiar gastos com saúde relativos relacionados com a pandemia.