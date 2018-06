Encher o depósito custa o dobro em Portugal face à Holanda

A gasolina mais cara da Europa paga-se na Holanda (1,689€) e Portugal fica em quinto lugar (1,601€). No entanto, tendo em conta o salário médio líquido de cada país, a verdade é que encher um depósito de 50 litros implica para os portugueses uma taxa de esforço de 8,65%, sendo que o custo para os holandeses é de apenas 3,92%. O mesmo sucede com a Dinamarca e a Itália, onde a gasolina é mais cara, mas as remunerações médias são mais altas. O único país comparável a Portugal é a Grécia, com uma taxa de esforço de 8,98%.

