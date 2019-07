Endesa com lucro líquido de 776 milhões de euros no primeiro semestre

Entre janeiro e junho de 2019, a elétrica espanhola Endesa obteve um lucro líquido de 776 milhões de euros, mais 3% que no mesmo período do ano passado, revelou a empresa em comunicado.

De acordo com a empresa, os resultados apresentados em Madrid devem-se ao aumento do investimento nas renováveis e na digitalização, à estabilidade do mercado liberalizado e a uma gestão de contenção de custos. A estratégia da empresa no mercado liberalizado permitiu aumentar o EDITDA do negócio em 21%, até aos 745 milhões de euros. A margem bruta do negócio liberalizado aumentou em 104 milhões de euros (+8,5%).

Já o resultado bruto refletido no EBITADA foi de 1.894 milhões de euros, com um aumento de 5%. Neste período a Endesa aumentou os seus investimentos, especialmente para acelerar o desenvolvimento dos 879 MW de energia renovável, obtida nos leilões de 2017 em Espanha e que deverá estar operacional antes do final deste ano.

“Os investimentos situaram-se nos 956 milhões de euros, com um crescimento de 72,6%, devido principalmente ao esforço realizado em termos de transformação digital e desenvolvimento de nova potência eólica e fotovoltaica”, refere a empresa.

A produtora e comercializadora de eletricidade e gás que opera em Espanha e Portugal sublinhou que “estes resultados foram obtidos num cenário de queda significativa na procura de energia elétrica nos primeiros seis meses do ano, devido às altas temperaturas sentidas neste período e num período de desaceleração da economia sobre o consumo das grandes empresas”.

A este cenário somou-se o aumento no preço dos direitos de CO2 e uma menor disponibilidade de geração hidráulica, o que levou a um agravamento de 3,4% nos preços do mercado grossista, que atingiram 51,8 euros por MWh .

Para José Bogas, CEO da Endesa, “os dois principais motores de nossos investimentos são energia renovável e digitalização. Um papel fundamental também é desempenhado por um sólido portfólio de novos projetos de energia renovável que podem chegar a 9.000 MW. Essa estratégia reforça os excelentes resultados obtidos, diante de um cenário de mercado complexo e desafiador, e nos coloca em uma posição vantajosa para liderar a transição energética na Espanha.”