Endesa prevê manter valor global das faturas de eletricidade em 2023

A Endesa prevê manter o valor global das faturas de eletricidade dos clientes em 2023, passando a incluir o custo do mecanismo ibérico, mas reduzindo os preços da eletricidade, avisou a empresa em nota aos clientes.

"Em 2023, apesar da volatilidade do custo de aquisição de energia, na Endesa continuamos junto dos nossos clientes, com a intenção de manter o valor global das suas faturas de eletricidade", lê-se na missiva.

A empresa explicou que, a partir de 16 de janeiro, vai passar a discriminar na fatura o valor do custo do Mecanismo de Ajuste Ibérico da Eletricidade, mas, "com a previsão de manter o valor global da sua fatura", vai reduzir os preços de eletricidade.

Os "preços incluem a previsão das novas tarifas de acesso às redes em vigor a partir de janeiro de 2023 e o preço base aplicado pela Endesa", detalhou.

No entanto, o preço final da eletricidade poderá ser atualizado, dependendo do valor final que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) venha a definir para as tarifas de acesso às redes.

Segundo a Endesa, a manutenção do valor global da fatura de eletricidade "está realizada com a melhor estimativa para o valor do Mecanismo de Ajuste do Mercado Ibérico de Eletricidade, e durante o período previsto em que esta medida esteja em vigor".

A empresa sublinhou ainda que não vai fazer alterações aos descontos e vantagens previstos nos contratos com os clientes.