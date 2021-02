Endividamento da economia fixa novo recorde de 745,8 mil milhões em dezembro

Passageiros à entrada do Metro, em Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O endividamento da economia subiu para 745,8 mil milhões de euros em dezembro último, fixando um novo máximo de sempre.

O valor representa um aumento de 0,4% face ao mês de novembro e de 3,8% em comparação com o período homólogo de 2019, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal

Do montante global, " 342,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 403,3 mil milhões de euros ao setor privado"​​, refere o supervisor numa nota de informação estatística​​​​​.

"A subida do endividamento do setor público refletiu-se no aumento do financiamento concedido por todos os setores financiadores, com destaque para o setor financeiro , seguido das próprias administrações públicas e do exterior", adianta.

No setor privado, registou-se a subida do endividamento dos particulares em 2,3 mil milhões de euros, "com o financiamento obtido junto do setor financeiro a evidenciar-se".

O nível de dívida das empresas privadas cresceu 0,2 mil milhões de euros, com o aumento do endividamento face ao setor financeiro, de 5,8 mil milhões de euros, a ser "compensado pela diminuição do endividamento face às empresas e ao exterior".

