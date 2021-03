Endividamento da economia recua em janeiro depois de máximo histórico de dezembro

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O endividamento da economia portuguesa - famílias, empresas e Estado - recuou no primeiro mês deste ano face a dezembro de 2020, quando atingiu o máximo histórico.

"Em janeiro de 2021, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 743,7 mil milhões de euros, dos quais 341,6 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,0 mil milhões de euros ao setor privado", refere o supervisor.

"Relativamente a dezembro de 2020, o endividamento do setor não financeiro diminuiu 2,1 mil milhões de euros. Esta diminuição deveu-se à redução de 0,9 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 1,2 mil milhões de euros do endividamento do setor privado", detalha o Banco de Portugal na nota emitida nesta quinta-feira.

Esta redução acontece depois do máximo histórico alcançado em dezembro de 2020, com o endividamento da economia a alcançar os 745,8 mil milhões de euros.

"A redução do endividamento do setor público refletiu-se, sobretudo, no decréscimo do endividamento face ao setor financeiro (1,1 mil milhões de euros) e às próprias administrações públicas (0,5 mil milhões de euros). Estes decréscimos foram parcialmente compensados pelo aumento do endividamento face ao exterior (0,5 mil milhões de euros), indica do BdP.

As empresas reduziram o endividamento, com uma queda de 1,3 mil milhões de euros. "Esta diminuição reflete sobretudo a redução do endividamento face ao exterior (0,9 mil milhões de euros) e face ao setor financeiro (0,2 mil milhões de euros)", indica o supervisor bancário.