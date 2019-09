Endividamento da economia recua para 728,7 mil milhões em julho

O endividamento do setor não financeiro caiu 1.300 milhões de euros em julho, face ao mês anterior, para 728,7 mil milhões de euros, mas subiu em comparação com o mesmo período de 2018.

Em julho do ano passado, o endividamento do setor não financeiro situava-se em 724 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal.

“Relativamente a junho de 2019, o endividamento do setor não financeiro diminuiu 1,3 mil milhões de euros. Esta redução decorreu do decréscimo de 1,0 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,3 mil milhões de euros no endividamento do setor privado”, refere o supervisor numa nota de informação estatística divulgada esta quinta-feira.

Adianta que “a diminuição do endividamento do setor público resultou, sobretudo, do decréscimo do endividamento face às administrações públicas e ao exterior, que foi parcialmente compensado pelo aumento do endividamento face ao setor financeiro e às empresas”.

“No setor privado, observou-se uma redução do endividamento das empresas privadas face ao setor financeiro [0,7 mil milhões de euros], parcialmente compensada pelo acréscimo do endividamento face ao exterior [0,5 mil milhões de euros]. Os particulares registaram, no essencial, uma diminuição do endividamento face ao setor financeiro [0,1 mil milhões de euros]”, explica a mesma nota.

No total, o endividamento do setor público situava-se em julho em 327,8 mil milhões de euros e o do setor privado em 400,8 mil milhões.

Atualizada Às 11H39