Endividamento da economia sobe 1,9 mil milhões em setembro

O endividamento do setor não financeiro aumentou 1,9 mil milhões de euros em setembro, face ao mês anterior, atingindo os 725,8 mil milhões de euros.

Deste total, 319,9 mil milhões de euros respeitam ao setor público e 405,9 mil milhões de euros ao setor privado, adianta uma nota estatística divulga esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

“O aumento do endividamento do setor privado resultou, sobretudo, do incremento do endividamento das empresas privadas face ao exterior, na ordem dos 1,5 mil milhões de euros. Adicionalmente, o endividamento dos particulares face ao setor financeiro aumentou 0,2 mil milhões de euros”, explica a nota.

No caso dos particulares, o nível de endividamento atingiu sem setembro o valor máximo desde agosto de 2016, em 140,160 mil milhões de euros.

