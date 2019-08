Endividamento da economia sobe 8.600 milhões até junho

O endividamento da economia aumentou 8.600 milhões de euros na primeira metade de 2019, atingindo os 730.000 milhões de euros.

“Este aumento resultou do incremento de 7.200 milhões de euros no endividamento do setor público e de 1.500 milhões de euros no endividamento do setor privado”, refere uma nota divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal relativa aos dados sobre o endividamento do setor não financeiro.

Do total de endividamento, 401.100 milhões cabe ao setor privado e 328.900 milhões de euros respeitam ao setor público.

O Banco de Portugal explica que “a subida do endividamento do setor público resultou, sobretudo, do acréscimo do endividamento face às administrações públicas e ao setor não residente, que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento face ao setor financeiro”.

“Para o crescimento do endividamento do setor privado contribuiu, principalmente, o acréscimo de 1.400 milhões de euros do endividamento das empresas, o qual refletiu o aumento do financiamento face ao setor financeiro e ao exterior, mas que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento junto das empresas e dos particulares”, adianta.