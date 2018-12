Endividamento da economia sobe para 721,5 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro teve uma subida mensal de 2,5 mil milhões de euros em outubro, fixando-se nos 721,5 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Do endividamento total, 322,0 mil milhões de euros são referentes ao setor público e 399,5 mil milhões de euros ao setor privado.

“Relativamente a setembro de 2018, o endividamento do setor não financeiro aumentou 2,5 mil milhões de euros. Este aumento resultou do incremento de 2,8 mil milhões de euros no endividamento do setor público, que foi parcialmente compensado pela redução de 0,4 mil milhões de euros no endividamento do setor privado”, refere o Banco de Portugal.

“No setor privado, o endividamento das empresas face ao setor financeiro diminuiu 1,1 mil milhões de euros. Esta redução foi parcialmente compensada pelo aumento do endividamento externo das empresas em 0,7 mil milhões de euros”, adianta.

No caso dos particulares, o endividamento aumentou para 141.860 milhões de euros em outubro de 141.821 milhões de euros em setembro. Em termos homólogos, o aumento do endividamento dos particulares foi de 1.226 milhões de euros.

