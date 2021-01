Endividamento da economia sobe para novo recorde de 742,8 mil milhões

António Costa e João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

O endividamento da economia subiu 2,1 mil milhões de euros, em novembro, face ao mês anterior, fixando um novo máximo de sempre em 742,8 mil milhões de euros.

Do montante total de endividamento, "338,7 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 404,1 mil milhões de euros ao setor privado", adianta o Banco de Portugal numa nota de informação estatística divulgada esta quinta-feira.

"Este aumento deveu-se ao acréscimo de 1,4 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 0,7 mil milhões de euros do endividamento do setor privado", explica o supervisor.

Acrescenta que o aumento do "endividamento do setor público refletiu-se, sobretudo, no crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas

e face ao setor financeiro ".

"Estes aumentos foram parcialmente compensados pela redução do endividamento face ao exterior ", adianta.

Em atualização