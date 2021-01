Endividamento da economia sobe para novo recorde de 742,8 mil milhões

António Costa e João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo 21 Janeiro, 2021 • 11:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O endividamento da economia subiu 2,1 mil milhões de euros, em novembro, face ao mês anterior, fixando um novo máximo de sempre em 742,8 mil milhões de euros.

Do montante total de endividamento, "338,7 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 404,1 mil milhões de euros ao setor privado", adianta o Banco de Portugal numa nota de informação estatística divulgada esta quinta-feira.

"Este aumento deveu-se ao acréscimo de 1,4 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 0,7 mil milhões de euros do endividamento do setor privado", explica o supervisor.

Acrescenta que o aumento do "endividamento do setor público refletiu-se, sobretudo, no crescimento do endividamento face às próprias administrações públicas

e face ao setor financeiro ".

"Estes aumentos foram parcialmente compensados pela redução do endividamento face ao exterior ", adianta.

O aumento do endividamento no país acontece numa altura em que Portugal atravessa uma das maiores crises económicas de sempre, devido às medidas adotadas no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

No caso da dívida pública, recuou em novembro para 267,1 mil milhões de euros, ajudada pela amortização de títulos de dívida, depois de ter registado um valor recorde em outubro.

A redução da dívida pública foi de 1,1 mil milhões de euros no mês em que foram amortizados títulos de dívida num montante de 1,2 mil milhões de euros, segundo a nota de informação estatística divulgada pelo Banco de Portugal, no início deste ano.

Atualizada às 13H28 com mais informação