Endividamento da economia sobe para novo recorde em março

O endividamento da economia disparou em março para um novo máximo de sempre de 753,2 mil milhões de euros, suportado no aumento da dívida tanto do setor público como do setor privado.

"Relativamente a fevereiro de 2021, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,8 mil milhões de euros. Este aumento deveu-se ao incremento de 0,7 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 1,1 mil milhões de euros do endividamento do setor privado", refere o Banco de Portugal numa nota de informação estatística divulgada esta quinta-feira.

Do montante total registado em março, "346,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 406,9 mil milhões de euros ao setor privado".

Segundo o Banco de Portugal, "o aumento do endividamento do setor privado proveio do acréscimo de 0,7 mil milhões de euros no endividamento das empresas e de 0,4 mil milhões de euros dos particulares".

No caso dos particulares, o nível de endividamento subiu em março para o máximo desde setembro de 2015, nos 142,6 mil milhões de euros. Trata-se de um aumento de 389 milhões de euros face a fevereiro. Face ao mês de março de 2020, o aumento foi de 1,8 mil milhões de euros.

O aumento do endividamento do setor público "resultou, sobretudo, do acréscimo do endividamento face ao exterior [1,3 mil milhões de euros], parcialmente compensado pela redução do endividamento face às próprias administrações públicas [0,6 mil milhões de euros]".

