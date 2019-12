Endividamento de empresas públicas limitado a 2%

Nunca mais de 2%. A proposta preliminar de Orçamento do Estado a que o Dinheiro Vivo teve acesso prevê um travão para o endividamento das empresas públicas que, “considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado e excluindo investimentos”, fica limitado a 2%.

Ainda assim, o documento prevê que as empresas públicas “têm assegurada a necessária autonomia administrativa e financeira para a execução das rubricas orçamentais relativas a programas de investimento” previstos nos respetivos orçamentos.

“Tendo em vista o saneamento financeiro das empresas públicas do setor empresarial do Estado com capitais próprios negativos, pode ser reduzido o respetivo capital para cobertura de prejuízos transitados”, desde que obtenham autorização das Finanças para fazê-lo, prevê-se ainda.

