Energia arrasta outros preços para máximo de 16 anos

Preços do gasóleo e gasolina subiam 22% em fevereiro. © EPA/NEIL HALL

Há mais de década e meia que os preços mais constantes do cabaz de consumo nacional não subiam tanto. Em fevereiro, a inflação subjacente - que exclui energia e alimentos - estava já em 3,2% face ao mesmo período do ano passado, naquele que é um indicador forte da forma como a energia estará a empurrar os preços da generalidade dos bens em Portugal. Só em abril de 2006, há praticamente 16 anos, há registo de subida da mesma ordem.

Esta evolução, ainda antes dos efeitos da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, acentua a tendência de passagem de custos da produção aos consumidores que se arrasta já desde os últimos meses do ano passado, confirmou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A confirmação da variação homóloga do índice de preços no consumidor do mês passado mantém a subida nos 4,2% para o cabaz total de bens, onde alimentação e transportes (com componentes importantes de combustíveis) valem 37%. A subida neste cabaz total não era tão alta desde 2011.

Já excluindo a energia, a inflação fica em 3,3%. E, excluindo energia e também os bens alimentares, os preços aparecem então 3,2% mais altos do que um ano antes. O INE nota que no mês passado se registaram aumentos homólogos, aliás, na totalidade das grandes categorias de bens.

Olhando com detalhe para as classes de bens cujos preços são analisados, a maior das subidas sente-se nos combustíveis líquidos usados para iluminar e aquecer habitações, hoje mais caros 30%. O gás de casa também sobe 16%. Nos transportes, o gasóleo e gasolina usados no transporte pessoal surgem com uma subida de 22%. E na alimentação, os óleos e gorduras levam uma das maiores subidas, de 16%, ao mesmo tempo que o pão e os cereais seguem também 6% mais caros.

Mas são fortes também as subidas noutro tipo de bens fora dos grupos da energia e da alimentação. O mobiliário, por exemplo, está agora 10% mais caro, mas também comprar uma bicicleta pode custar mais 13% que há um ano. Os jornais e as revistas também subiram 9%, e os artigos para jardinagem custam mais 8%. Reparar o calçado ainda pode custar mais 5%, ao mesmo tempo que ter um seguro de saúde encareceu 6% num ano.

No turismo, a recuperar da pandemia, os preços de pacotes de viagem, dos bilhetes de avião e do alojamento seguiam em fevereiro a crescer 15%, 6% e 13%, respetivamente, por comparação com um ano antes.

As refeições fora de casa também estão a encarecer. Ir ao café ou ao restaurante está hoje 5% mais caro do que há um ano.