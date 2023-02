Energia eólica no mar da Figueira da Foz pode criar mais de sete mil empregos

Eólicas flutuantes © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Fevereiro, 2023 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A concretização do projeto de energias eólicas no mar ao largo da Figueira da Foz por um fundo de investimento dinamarquês pode criar entre sete a oito mil postos de trabalho no período de construção.

Segundo Afonso César Machado, responsável pelo mercado português da Copenhagen Offshore Partners (COP), além daquele número de trabalhadores, que resulta de postos diretos, indiretos e induzidos, a manutenção da plataforma depois de construída vai absorver 800 postos de trabalho diretos.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, durante a assinatura do protocolo de cooperação para a promoção do aproveitamento do potencial de energia renovável 'offshore' com o município local e vários parceiros ligados ao setor das pescas e à investigação.