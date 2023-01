Energia. Espanha vai pedir a Bruxelas mecanismo ibérico até final de 2024

Terminal de gás natural liquefeito da Galp em Sines. © Lusa

Madrid vai pedir a Bruxelas o prolongamento até ao final de 2024 do "mecanismo ibérico" que limita o preço do gás comprado para produzir eletricidade em Portugal e Espanha, disse esta segunda-feira a ministra espanhola com a pasta da energia.

O governo espanhol vai apresentar à Comissão Europeia "a extensão da exceção ibérica para além de maio de 2023, enquanto durar esta crise e enquanto não estiver atualizada a regulação europeia" do mercado energético, disse a ministra Teresa Ribera.

"Gostaríamos que [o preço máximo do gás para gerar eletricidade] ficasse no valor mais baixo possível, 45 ou 50 euros o megawatt por hora, e que se possa prolongar até pelo menos o final de 2024", acrescentou, numa entrevista à televisão espanhola Antena 3.

O "mecanismo ibérico", também conhecido como "solução ibérica" ou "exceção ibérica", foi negociado por Portugal e Espanha com a Comissão Europeia e impôs um preço máximo ao gás comprado pelas empresas para produzir eletricidade na Península Ibérica.

O mecanismo está em vigor desde 15 de junho de 2022 e a autorização de aplicação termina no final de maio deste ano.

Ao abrigo deste mecanismo, o preço máximo do megawatt de gás por hora (MWh) pago no mercado grossista pelas empresas que produzem eletricidade foi 40 euros nos primeiros seis meses, a que se somarão mais cinco euros por mês, até final de maio de 2023.

As empresas produtoras de eletricidade são compensadas pela diferença entre o preço máximo do gás determinado pelo mecanismo e preço real do mercado.

Essa compensação é partilhada por alguns consumidores de eletricidade, conforme as tarifas que têm contratadas com os fornecedores de luz em Portugal e Espanha.

O mecanismo paliou a escalada dos preços da energia na Península Ibérica, asseguram os dois governos e estudos que têm sido divulgados nos últimos meses e que comparam os valores praticados em Portugal e Espanha com os de outros países europeus.

No caso de Espanha, o Governo estima que os consumidores de eletricidade no país tenham poupado 4.000 milhões de euros nas faturas da luz desde junho passado por causa deste mecanismo.

Portugal e Espanha têm defendido o prolongamento do mecanismo para além de maio de 2023, invocando que a Península Ibérica, por ter poucas ligações para transporte de energia com o resto da Europa, é uma "ilha energética" que tem, por isso, de continuar a ter uma "exceção ibérica" nesta matéria.

Em dezembro passado, os países da União Europeia acordaram estabelecer um preço máximo para gás o importado, de 180 euros por MWh.

No seio da União Europeia está também em curso um debate para mudar a regulação do mercado europeu da energia que, destacou hoje a ministra espanhola Teresa Ribera, pode ainda demorar "muito tempo" a estar concluída, defendendo por isso o prolongamento da "exceção ibérica".

A proposta espanhola para a reforma do mercado elétrico europeu será debatida no Conselho de Ministros desta semana, na terça-feira, revelou hoje o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.