Energia: Há oito mil vales eficiência para atribuir até ao final do mês

O governo tem perto de oito mil vales eficiência para atribuir a famílias mais vulneráveis que queiram investir em janelas, bombas de calor ou painéis solares, avança o jornal Público na edição deste sábado. Os cheques do programa Vale Eficiência são de 1300 euros, mais IVA.

Estão ainda por atribuir 12,8 milhões de euros da primeira fase do programa que arrancou em agosto de 2021 com uma dotação de 31,98 milhões de euros. O objetivo era esgotar a verba até 31 de dezembro desse mesmo ano, mas foram emitidos apenas 11 972 vales de um total de 20 mil.

O governo reconhece que as condições do programa limitam a adesão das famílias, e vai fazer um "um conjunto de melhorias", garantiu a secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia, no parlamento, no mês passado. "Vamos juntar pelo menos dois vales, eventualmente três. O objetivo é garantir que o montante cobre "intervenções transformadoras e impactantes das condições em que estas famílias [vulneráveis] vivem" , avançou a secretária de Estado, numa audição sobre pobreza energética pedida pelo PSD.

Para se poder aceder aos vales de eficiência energética, é preciso ser beneficiário da tarifa social de energia e ser proprietário e residente permanente da habitação.