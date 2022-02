Enfermeiros e Hospitalização Privada acordam aumento até 3,8%

Concentração dos Enfermeiros do Centro Hospitalar e Universitário do Porto que exigem contratos definitivos. © David Tiago / Global Imagens

Hospitais privados e enfermeiros chegaram a acordo: a remuneração vai subir e a progressão na carreira melhorar. Ficam por resolver as 35 horas de trabalho semanal reivindicadas pela classe.

O sindicato dos Enfermeiros anunciou hoje o acordo para revisão parcelar do Contrato Coletivo de Trabalho com a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (AHP), confirmando sucesso nas negociações de três pontos considerados fundamentais.

Os representantes das estruturas privadas aceitaram as exigências dos enfermeiros de introduzir mais três níveis à estrutura de desenvolvimento profissional, bem como de melhoria da tabela salarial, tendo sido acordados aumentos que vão variar entre os 1,7% e os 3.8%. Também o subsídio de refeição terá um acréscimo de 3,5%. Todas as medidas acordadas têm efeitos retroativos a 1 de janeiro.

"Para além destes aspetos há a salientar a aceitação pela APHP das propostas que clarificam a contabilização do tempo de trabalho e a identificação do trabalho suplementar", sublinha o sindicato, confirmando ter ainda conseguido a alteração do princípio sobre as compensações inerentes ao trabalho dos enfermeiros nos períodos noturno e de fim de semana. "Esta alteração traduz o reconhecimento da importância dos enfermeiros e da sua função no contexto dos hospitais e clínicas associados da APHP", dizem, condierando o acordo hoje assinado como "mais um passo para a melhoraria das condições de trabalho dos enfermeiros".

O mesmo não diz o sindicato sobre a postura do governo de António Costa, que acusa de ter piorado as condições de trabalho destes profissionais e a quem exige mudanças relativamente às regras introduzidas em 2019.

Mudar o decreto-lei que desde 2019 "roubou" direitos à classe e pôs enfermeiros "com 25 anos de profissão" a ganhar o mesmo que um estreante é a reivindicação dos enfermeiros junto do governo, até como reconhecimento do esforço da classe durante a pandemia de covid. Costa recusou fazê-lo antes e agora os enfermeiros repetem a exigência em concentração à porta de Marta Temido, no dia 15 de março, quando pretendem entregar um caderno reivindicativo ao governo. E admitem desencadear outras formas de luta.