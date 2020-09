Enfermeiros nos lares com bolsa reforçada

Os enfermeiros que estão a reforçar os lares de idosos no combate à covid-19 vão receber um reforço de 30% na sua bolsa mensal. O Governo alterou pela segunda vez a medida de apoio ao reforço de emergência a estas instituições, segundo portaria publicada esta quarta-feira em Diário da República. A medida tem efeitos a partir de quinta-feira.

“Passa a prever-se uma majoração das bolsas mensais dos destinatários que realizem atividades mais qualificadas, como sejam as enquadradas na área da enfermagem”, refere o documento.

Esta medida tinha sido anunciada dia 19 de agosto, no âmbito da assinatura de uma declaração de compromisso de parceria para reforço excecional dos serviços sociais e de saúde e no lançamento do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais (PARES 3.0). Este programa implica um investimento de 110 milhões de euros para a requalificação de construção de equipamentos sociais, como lares e creches, mas também a criação de milhares de postos de trabalho.

Os trabalhadores independentes com atividade a tempo parcial ou temporariamente impedidos de exercerem a atividade por causa da covid-19 também poderão passar a aceder a este programa.

Ao abrigo desta medida é atribuída uma bolsa mensal de 438,81 euros (o corresponde ao montante do Indexante de Apoios Sociais para 2020) para desempregados subsidiados ou 658,22 euros para os restantes (ambas comparticipadas pelo IEFP em 90% do montante total).