Engel & Volkers aposta no mercado de arrendamento de Lisboa

A Engel & Völkers, multinacional alemã de mediação de imóveis de luxo, decidiu apostar no mercado de arrendamento de Lisboa e estabeleceu como objetivo atingir a liderança neste segmento na capital. A mediadora criou uma divisão focada nos senhorios e arrendatários.

No novo departamento estão para já dez consultores imobiliários a trabalhar uma carteira de 100 imóveis, com uma renda média de cerca de 2.000 euros por mês. O grupo quer ter uma carteira de meio milhar de imóveis dentro dos próximos seis meses.

Segundo Maria Sousa, team leader na Engel & Völkers Lisboa, o mercado de arrendamento da capital está muito dinâmico “e pode ser visto como a grande oportunidade do sector imobiliário, isto apesar de termos registado no segundo trimestre deste ano a maior quebra de preços dos últimos 10”.

Para a responsável, “há dois efeitos que explicam esta situação, por um lado imóveis que estavam à venda e que os proprietários decidem agora colocar no mercado de arrendamento e, por outro lado, a quebra muito forte do alojamento local (AL), que levou a um aumento considerável da oferta disponível.

Neste momento, as propriedades em carteira da Engel & Völkers estão localizadas maioritariamente nas zonas de Santo António, Parque das Nações ou Avenidas Novas, onde os valores se situam entre os 1.000 euros e os 7.500 euros de renda por mês.

Para Juan Galo-Macià, CEO de Engel & Völkers em Portugal, Espanha e Andorra,”o segmento de arrendamento será um dos vencedores no atual cenário de mercado. O imobiliário continua a ser um porto seguro para os investidores, oferecendo maior rentabilidade do que os produtos de renda fixa (obrigações) e menos volatilidade do que os mercados financeiros. As gerações mais jovens já apostavam em opções de vida menos comprometidas no tempo: hoje pode-se viver em Lisboa, depois no Porto e de seguida em Faro. O arrendamento oferece muita flexibilidade e menos compromisso económico”.