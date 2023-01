Engenheiros e economistas defendem que alta velocidade deve ser prioridade

© Pixabay

Engenheiros e economistas defendem como "prioritário o desenvolvimento da alta velocidade ferroviária centrada na linha Braga - Porto - Grande Lisboa". A posição conjunta assinada pelas duas ordens profissionais, esta sexta-feira, considera ainda fundamental que os "fortes investimentos" em infraestruturas sejam acompanhados por um investimento adequado em material circulante.

As duas ordens consideram "fundamental, aproveitando o eixo central da alta velocidade portuguesa, ligá-lo à Europa através de verdadeira(s) linha(s) de alta velocidade para escoamento internacional", conforme explicam em comunicado.

Para engenheiros e economistas, a "ligação de alta velocidade ferroviária prevista entre Lisboa e Madrid deverá ser objeto de aprofundada reflexão e de estudos técnicos". Considerando ainda que e os "fortes investimentos necessários na infraestrutura de Alta Velocidade devem ser acompanhados do adequado investimento em material circulante moderno".

No documento assinado durante a Conferência "Portugal e a Alta Velocidade Ferroviária", que decorreu no Porto, os profissionais das duas ordens consideram que a rede ferroviária nacional está "desadequada às necessidades do País", o que tem implicações na competitividade económica. Ainda assim, elogiam o facto de existir um Plano Ferroviário Nacional, mas consideram necessária uma tomada de posição conjunta.

Defendem ainda com esta tomada de posição que "a rede ferroviária de alta velocidade deve assegurar prioritariamente as ligações de interesse nacional que concorram para uma maior coesão territorial, tornando-a competitiva quando comparada com outras formas de mobilidade, nomeadamente a rodoviária".