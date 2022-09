Engenheiros e Economistas unidos pedem decisão rápida do Governo sobre o aeroporto

Novo aeroporto foi tema da conferência © EPA/MIGUEL A. LOPES

As ordens dos Engenheiros e dos Economistas estão unidas numa relação de cooperação, na questão do novo aeroporto.

Esta quinta-feira, as duas instituições levaram a cabo a conferência 'Portugal: Solução Aeroportuária', na sede da ordem dos Engenheiros, em Lisboa, na qual se apresentaram como agentes facilitadores da futura decisão governamental sobre o novo aeroporto da região de Lisboa. As ordens querem contribuir com as capacidades específicas das suas profissões para ajudar na decisão. O apelo, em uníssono dos dois bastonários - António Mendonça e Fernando de Almeida Santos - é que se tome essa mesma decisão rapidamente.

Para António Mendonça, o responsável máximo pela Ordem dos Economistas, o novo aeroporto deve ser uma plataforma multimodal, que albergue diferentes meios de transporte de pessoas e mercadorias. "Não pode ser uma simples plataforma de chegada e partida de passageiros", afirma.

E alerta para o facto de a decisão do governo sobre o local da futura infraestrutura ter sido remetida para o final do próximo ano. "Estas medidas podem interessar a quem gere os aeroportos mas não aos agentes económicos" e muito menos aos consumidores, considerou, recordando que a construção do futuro aeroporto já está com 50 anos de atraso.

Em consonância com o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, declarou ainda que se está a discutir um aeroporto para Portugal e não apenas para Lisboa e que a nova aerogare vai ajudar o país na sua competitividade externa e no futuro de Portugal, sublinhando que a "Portela não serve na plenitude os desígnios de Portugal". "Posicionamo-nos como uma instituição ao lado do governo", cujo foco é o resultado e uma decisão rápida que seja "estrutural para Portugal".

As duas ordens garantem que querem ser agentes da aplicação prática dos fundos existentes em vários setores da economia portuguesa e não apenas nas infraestruturas. "A nossa visão conjunta está orientada para um bem comum que é Portugal", frisou, repetindo que as duas instituições pretendem dar apoio e contribuir para que a decisão política chegue rapidamente.