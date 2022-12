Engenheiros, empresários e arquitetos debatem desafios da construção

O bastonário dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos. © Paulo Spranger /Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Dezembro, 2022 • 21:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Trazer para cima da mesa os principais desafios, debater problemas e dificuldades, partilhar oportunidades e soluções. Será este o toque de caixa que toca a reunir, nesta terça e quarta-feira, no LNEC, todos os atores que se cruzam no setor da construção.

A Ordem dos Engenheiros, juntamente com a CPCI (Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário), a Ordem dos Arquitetos, a CIP (Confederação Empresarial de Portugal) e o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), organiza, nestes dias 13 e 14 de dezembro, a Convenção da Construção: Habitação e Infraestruturas, propondo um programa de dois dias repartidos por dois grandes temas.

O Fórum Habitação, que decorre no primeiro dia da convenção, trará a palco questões estratégicas da área, das licenças ao financiamento e custos, passando por exigências de qualidade, necessidades de habitação ou moderização de um setor rumo à descarbonização, entre outros.

No dia 14, o Fórum das Infraestruturas vai focar-se nas urgências da construção, debruçando-se sobre temas variados de influência, que vão do PRR e fundos estruturais à litigância e modelos de contratação, passando pelas políticas do setor e culminando nas ideias para um futuro sustentável.

Para além dos mais altos representantes das entidades setoriais organizadoras do evento, o programa prevê a intervenção de especialistas, nomeadamente engenheiros e arquitetos, bem como de responsáveis políticos a nível nacional e local pelas áreas da habitação e infraestruturas.

"A Sessão de Abertura contará com a participação da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, enquanto a Sessão de Encerramento será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa", junta a organização da Convenção da Construção, que visa "promover uma abordagem sistémica do tema, desde a análise das dificuldades e oportunidades para o setor, às questões estratégicas e técnicas que deverão ser acauteladas nas soluções a adotar para o investimento público e privado".

Veja aqui o programa completo da convenção

Durante a Convenção será apresentada uma síntese das Conclusões e Propostas, que as entidades promotoras do evento tencionam entregar ao governo no mês de janeiro.