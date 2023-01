Enoturismo promove encontro nacional em busca de uma melhor organização do setor

Em ambiente rural ou urbano, o enoturismo tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos. Na imagem, visitantes na Quinta de Nápoles em Santo Adrião junto ao Rio Têdo. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Já lá vão mais de dois anos desde que, em plena pandemia, foi criada a Associação Portuguesa de Enoturismo, com o objetivo assumido de "colocar no mapa" o enoturismo português. Agora, a 31 de janeiro, a APENO organiza, em Lisboa, o primeiro encontro nacional de profissionais do setor, tendo em vista promover uma partilha de experiências e de conhecimento a nível nacional. "Temos realizado fóruns regionais que nos permitiram perceber que há problemas prementes no setor, como a formação e os recursos humanos, mas que há, também, questões diferenciadas a nível regional e queremos criar esse espaço de partilha", diz a presidente executiva da APENO.

Esperados são mais de uma centenas de participantes, num evento que abordará temáticas como o da "Definição e Enquadramento do Enoturismo", uma questão central no setor. Maria João de Almeida acredita que a falta de regulamentação é o maior desafio do enoturismo, considerando que a falta, por exemplo, de um código específico para esta atividade no âmbito da Classificação das Atividades Económicas Portuguesas por Ramo de Atividade (CAE) e de um código de IRS (CIRS) "impede que se saiba, ao certo, quantas empresas ou trabalhadores existem a operar no enoturismo ou quais as vendas que gera".

As estimativas da APENO são de que o setor conte com 60 mil operadores, que geram cerca de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos, e um volume de negócios estimado de 410 milhões de euros. Números que o Turismo de Portugal não confirma, mas também não contradiz.

"A verdade é que há aqui uma lacuna da legislação, que não é exclusiva de Portugal, mas mostra que estamos a falar de um caminho em que podemos ser pioneiros", defende esta responsável.

Sendo certo que o tema da CAE e do código de IRS não encontrou eco junto da anterior secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a APENO mostra-se confiante relativamente a uma mudança de estratégia com a chegada de Nuno Fazenda à pasta. "Penso que este novo secretário de Estado tem uma sensibilidade diferente para a temática do enoturismo, até porque já trabalhou no Turismo de

Portugal. Haverá uma maior abertura, pelo menos é a esperança que temos", refere Maria João de Almeida.

O encontro, que decorrerá no Edifício AGEAS Tejo, no Parque das Nações, conta com a presença das comissões vitivinícolas nacionais, que darão a conhecer as iniciativas de enoturismo promovidas nas suas regiões. Além disso haverá espaço para as chamadas Winetourism Tables - B2B Meetings, que pretendem "promover o networking entre produtores, empresas de animação turística e agências de viagem".