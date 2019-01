Ensino superior.“Já há pouca margem para as famílias gastarem mais”

Depois de uma década em passada rápida para alargar o acesso ao ensino superior, Portugal continua a passar de ano com prestação medíocre. Só um terço dos jovens com entre 25 e 34 anos tem formação superior, muito abaixo dos 44% de participação média no grupo da OCDE. Entre 2007 e 2017, a participação portuguesa cresceu de 21% para 34%. Mas a nota mínima para passar em 2020 na UE exige uma taxa de 40%.

Esta segunda-feira, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas reúne políticos, especialistas e as instituições académicas para debater a década seguinte. A Convenção Nacional do Ensino Superior reúne-se, nas instalações do ISCTE, em Lisboa, para discutir o que falta fazer para aumentar as qualificações dos portugueses: do financiamento às vias de acesso, passando pela inovação dos currículos.

Cláudia Sarrico, analista de políticas educativas da OCDE, estará na abertura da sessão a pôr Portugal em perspetiva. No país onde mais de metade dos trabalhadores de hoje não chegaram a frequentar a escola secundária, há um “legado histórico” a superar, diz ao Dinheiro Vivo. Mas há também dificuldade em integrar quem seguiu uma via profissionalizante, e poucos adultos dispostos a voltar à escola. Além disso, a despesa de uma educação mais longa é cada vez mais elevada.

“Os custos do ensino superior não são só as propinas. São também o alojamento, a alimentação. Já há pouca margem para as famílias gastarem mais”, admite a especialista. Em Portugal, recorda, as famílias suportam 26% dos custos de financiamento do ensino superior – quase o dobro dos 15% verificados no conjunto da União Europeia.

O aumento, sobretudo, dos custos com alojamento é visto como “um risco” ao aumento da participação universitária. “Se as famílias em Portugal já contribuem tanto em termos relativos, a questão é saber se elas têm capacidade de contribuir mais”, diz Cláudia Sarrico. “O modelo de financiamento tem de mudar”, defende.

Para especialista, o retomar dos empréstimos a estudantes onde o Estado entra como fiador, é “uma solução” em linha com o que já sucede em muitos países da OCDE. Mas com um risco de endividamento que deve ser contido com “garantias de que quem recebe empréstimos tem competências” para obter mais tarde os rendimentos necessários para amortizar a dívida.

Diplomas com baixo retorno

A OCDE tirou, em setembro passado, o último retrato da educação portuguesa na família das economias avançadas – “Education at a Glance 2018” – e continua a associar a baixa participação no ensino superior da população portuguesa a uma maior desigualdade. “Apesar dos progressos recentes, Portugal tem uma das maiores proporções de adultos sem educação pós-secundário entre todos os países da OCDE e desigualdade de rendimentos acima da média”, refere.

Carla Sá, especialista em economia da educação da Universidade do Minho, tem analisado as escolhas dos alunos portugueses no acesso ao ensino superior. “Têm muito a ver com o seu contexto socioeconómico”, admite. Por exemplo, aponta: há pouca mobilidade geográfica”. Mudar de cidade para estudar “ainda é um obstáculo relativamente grande, quer pelos custos materiais, quer por alguns custos emocionais, como a perda das redes de sociabilidade”.

A economista, que irá também fazer uma apresentação na convenção desta segunda-feira, admite que os encargos com a educação continuam a ser um fator dissuasor, sugerido mais ajuda à famílias e também aos trabalhadores que queiram regressar ao ensino. “Atendendo à situação do mercado de trabalho de muitos pais, e que os custos de participação são elevados, estes encargos têm um peso importante”, diz.

Por outro lado, a expetativa de retorno de um investimento no ensino superior também se terá deteriorado. “As famílias começaram a ver diplomados desempregados e muitas deixaram de o ver como um investimento tão importante”, diz Carla Sá.

NA OCDE, a taxa de rentabilidade de um diploma para quem conclui o ensino superior foi calculada no ano passado em 14%. Já em Portugal, fica pelos entre 9% e 11% (para homens e mulheres, respetivamente). Já o retorno público é superior. A taxa portuguesa de rentabilidade atinge os 11%, acima dos 10% da média da OCDE.