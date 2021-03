Entrada do MIBGAS em Portugal aumenta "nível de concorrência e transparência"

Gás Natural © João Silva/Global Imagen

A REN - Redes Energéticas Nacionais considera que a entrada de Portugal na plataforma do operador ibérico do mercado de gás natural, MIBGAS, que arrancou nesta terça-feira, contribui para o "aumento do nível de concorrência e da transparência negocial".

"A entrada do MIBGAS em Portugal constitui um passo importante para o desenvolvimento do mercado ibérico de gás natural, contribuindo não só para o aumento do nível de concorrência e da transparência negocial, mas também para potenciar o incremento do número de participantes e a liquidez do mercado de gás", disse a REN, em comunicado.

A Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE) informou, em comunicado, que teve hoje início a negociação de produtos de gás natural com entrega em Portugal na plataforma do operador ibérico do mercado de gás natural, MIBGAS.

"A ERSE aprovou [...] as regras para a negociação na plataforma MIBGAS de produtos com entrega em Portugal. Esta plataforma está reconhecida pela Portaria n.o 643/2015, de 23 de agosto, como o operador do mercado organizado de gás para Portugal", informou a ERSE.

Desta forma, os produtos de gás natural podem ser comercializados na plataforma MIBGAS e também através do portal Joule, da Trayport, à semelhança do que acontece atualmente no mercado organizado de gás espanhol.

"Os trabalhos para garantir a operacionalização do mercado organizado desenrolaram-se de forma conjunta entre o MIBGAS e a REN dotando a plataforma do MIBGAS com os serviços necessários para a negociação", informou a gestora das redes energéticas.

A REN esclareceu, ainda, que foram desenvolvidos "procedimentos e processos para a incorporação dos produtos portugueses e para a correta implementação dos intercâmbios de informação necessários para o registo das operações de compra e venda de gás natural no mercado organizado em Portugal".

Em Portugal, a negociação começa hoje com os produtos de gás natural intradiário, diário e de fim de semana, sendo posteriormente adicionados os produtos mensal e de resto do mês "que serão liquidados através da câmara de compensação portuguesa OMICLEAR".

A negociação é voluntária e anónima através de produtos padronizados a nível europeu.

As sociedades comerciais e empresas interessadas em comercializar produtos portugueses devem assinar um contrato de adesão às regras de MIBGAS em Portugal e ser autorizadas pela REN.

Com o início da negociação de produtos em Portugal, completa-se a dimensão ibérica da MIBGAS, que pretende tornar-se um 'hub' ou ponto virtual de referência na venda de gás no sudoeste da Europa.