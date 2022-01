Entrega de garrafas de plástico para reciclar vai dar pontos e prémios

© José Carmo / Global Imagens

Entregar as garrafas de plástico nas grandes superfícies para que sejam recicladas vale agora pontos que podem ser trocados prémios. Em causa está o projeto 'Do velho se faz novo', que permitiu já recolher mais de 16,8 milhões de embalagens de bebidas nos 23 pontos de recolha existentes no país.

Cada garrafa depositada nas máquinas automáticas vale um ponto e os pontos acumulados devem ser registados na nova plataforma criada para o efeito e que permitirá criar uma conta e acumular pontos que poderão, a partir de fevereiro, ser trocados por prémios, como telemóveis recondicionados ou trotinetes e bicicletas elétricas, conforme avança o Jornal de Negócios, citando o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Além da troca de prémios, os pontos registados na plataforma permite que os consumidores fiquem habilitados a passatempos semanais e mensais. Já é possível consultar o regulamento e fazer o seu registo na aplicação, mas só a partir de 31 de janeiro é que o catálogo de prémios estará disponível.

Recorde-se que o projeto-piloto de recolha de embalagens de plástico em grandes superfícies arrancou em março de 2020. Até 31 de dezembro de 2021, os consumidores depositaram 16.826.106 garrafas no total.

Para serem aceites neste sistema, as garrafas não podem estar espalmadas e têm de ter a tampa e o rótulo intacto. As máquinas automáticas recebem garrafas de água, sumos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas. As restantes embalagens em plásticos, designadamente as de leite, detergentes ou champôs, devem continuar a ser depositadas no ecoponto amarelo.