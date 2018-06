Entrega do IRS termina hoje com mais de cinco milhões de declarações submetidas

O prazo para todos os contribuintes entregarem a declaração de Imposto do Rendimento de pessoas Singulares (IRS) relativa aos rendimentos auferidos no ano passado termina hoje, com mais de cinco milhões de declarações já submetidas no Portal das Finanças.

A entrega da declaração de IRS teve início em 01 de abril e termina hoje, um prazo semelhante para todos os sujeitos passivos deste imposto, independentemente do tipo de rendimentos (pensionistas, de trabalho por conta de outrem, recibos verdes ou outros) que auferiram no ano passado.

No entanto, este ano, pela primeira vez, a entrega terá de ser feita pela Internet, via Portal das Finanças, deixando de estar disponível a entrega em papel nas repartições das Finanças.

Segundo as estatísticas do Portal das Finanças, até às 01:00 de dia 31 de maio tinham sido submetidas 5.286.441 declarações de IRS. No ano passado, foram entregues, na totalidade, 5.465.720 declarações de IRS.

Este ano, o preenchimento automático da declaração de IRS foi alargado a 60% dos agregados familiares (cerca de três milhões), ao chegar aos trabalhadores por conta de outrem com dependentes a cargo, quando no ano passado apenas estava disponível para pensionistas e trabalhadores sem dependentes a cargo.

De acordo com o Ministério das Finanças, o alargamento do IRS Automático “permite prazos de reembolso mais curtos”.

“Estima-se que os reembolsos para o IRS Automático se realizem pelo menos no mesmo prazo verificado em 2017, que no caso do IRS Automático foi de 12 dias, sendo expectável que esse prazo possa vir a diminuir”, afirmam as Finanças.

No final da campanha de IRS de 2017, o prazo médio de devolução foi de 23 dias (no ano anterior tinha sido 36 dias) e no caso do IRS Automático foi de 12 dias.