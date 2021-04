Entrega do PRR em Bruxelas volta a ser adiada pelo Governo

António Costa e Ursula von der Leyen © CE

O Governo português prepara-se para adiar de novo a entrega do PRR a Bruxelas. De acordo com o Negócios o documento só deve estar finalizado em finais de abril para ser entregue nessa altura à Comissão Europeia.

O prazo inicial de entrega no Parlamento português já tinha sido adiado do início de março para o final do mês passado e agora parece haver novo atraso. Em janeiro, precisamente no arranque da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, António Costa e Ursula von der Leyen lembraram ambos, nos CCB, que os Estados devem entregar o mais rapidamente possível o seu Plano de Recuperação e Resiliência para o processo seja mais rápido.

Isso mesmo enfatizou António Costa a 15 de janeiro: "Vamos centrar a nossa presidência na recuperação económica, mas a bazuca europeia tem mesmo de disparar, o apoio financeiro tem mesmo de ter lugar. Cada parlamento nacional tem de aprovar com urgência e os Estados têm de apresentar os seus planos de recuperação". O objetivo era que todos os planos nacionais estivessem aprovados até meados de abril.

Aparentemente Portugal também está algo atrasado, depois do Governo ter tentado assumir a dianteira no processo de entregar o plano e ter sido o primeiro a mostrar a Bruxelas uma versão inicial do documento. Portugal espera receber 45 mil milhões de euros da bazuca europeia de 1,8 biliões.

Tudo indica os investimentos alternativos sugeridos na consulta pública que o Governo fez (que recolheu mais de 1300 propostas), bem como as novas regras de utilização da chamada bazuca europeia podem justificar o atraso.

O último anúncio relacionado com o PRR de António Costa, foi a aposta nos setores do Mar, com 252 milhões de euros no PRR, bem como na Cultura (244 milhões).