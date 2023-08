Entregas ultrarrápidas num frenesim para encurtar a meta da meia-hora

Mercado das entregas rápidas está a estimular a concorrência no setor © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Comprar online tornou-se parte da rotina dos portugueses o que levou à proliferação de plataformas de entregas ultrarrápidas. Receber compras em casa - seja comida ou produtos de supermercado - é um serviço do qual os consumidores não abdicam e, por isso mesmo, ganha a marca que entregue mais rápido.

Meia hora é a média de tempo que a maior parte das plataformas diz entregar os pedidos feitos através da internet. No final do ano passado surgiu a Quico Continente, que ainda só opera em Lisboa e Porto, mas que promete entregar em menos tempo encomendas de um conjunto de cerca de cinco mil artigos, incluindo refeições prontas. Diz a marca ao DN/Dinheiro Vivo que, até agora, está conseguir cumprir com a sua proposta de valor.

"Atualmente, o nosso tempo médio de entrega é inferior a 30 minutos", refere fonte da empresa. Para já, todas as entregas têm o custo de 0,01 euros, mas, "no futuro, é expectável que venhamos a ajustar o preço para patamares em linha com o mercado, conjugando sempre a atratividade promocional com a sustentabilidade do modelo de negócio".

Já no início deste ano foi lançado o Bairro Direct, para dar resposta à lacuna na oferta de entregas ultrarrápidas que existe ainda no mercado. Milana Dovzhenko, co-fundadora da marca, revela que, até agora, a empresa já processou mais de 200 mil pedidos, com mais de um milhão de itens vendidos. "O e-commerce e as entregas ultrarrápidas tornaram-se um benefício do qual os consumidores já não estão dispostos a abdicar", diz a responsável, referindo que "em Portugal, o mercado de express delivery já ronda os 1,3 mil milhões de euros".

Isto porque "apenas 13% dos top-retalhistas na Europa oferecem entregas no próprio dia, enquanto 67% dos consumidores afirmam que estão dispostos a pagar por este serviço", declara Milana Dovzhenko, explicando que muitos dos pedidos realizados em marketplaces possuem falhas, que a Bairro Direct soluciona. E, sendo um dos objetivos da marca garantir uma melhor experiência de compra online, garante que conseguem "concluir pedidos entre 30 minutos e três dias úteis, quando se trata de enviar para toda a Europa".

Por seu lado, a Glovo, que está no mercado nacional desde 2017, continua a ver o seu negócio expandir-se. Diz a empresa que tem "crescido todos os anos e, 2023 não é exceção". "Continuamos a registar crescimento na ordem dos dois dígitos, com as flutuações sazonais habituais", explica o porta-voz da Glovo, detalhando que os pequenos armazéns da marca tiveram "um crescimento superior a 100%".

Apesar de na plataforma não existirem tempos mínimos nem máximos de entrega, uma vez que dependem da agilidade dos parceiros, o "grande objetivo" da marca é "que os utilizadores recebam os seus pedidos em menos de 30 minutos, algo que estamos a cumprir", afirma o responsável.

A crescer está também o negócio da Bolt Food em Portugal. De acordo com Manuel Castel-Branco, o responsável da plataforma, a empresa tem feito "um percurso muito positivo" e "boas perspetivas de futuro, com novas cidades em mira, bem como potenciais novos parceiros exclusivos e novas funcionalidades no horizonte". Este ano, os números que a marca conseguiu até à data revelam uma tendência de crescimento idêntico à de 2022.

Reconhecendo que a Bolt Food está num mercado muito disputado, Manuel Castel-Branco refere que a plataforma tem-se destacado desde o início por ter "o preço mais competitivo para os seus clientes" e que, à semelhança dos concorrentes, tem o objetivo de ver a maioria das entregas feita numa média de 30 minutos.

Já a Uber diz que "o tempo médio de entrega é 30 minutos", e explica que as categorias mais pedidas são de hambúrger, pizza e sushi. "Em segundo lugar, fazemos entregas de mercearia, onde o pão, os ovos e a banana são os produtos mais pedidos", detalha.

Setores mais alargados

Com a covid-19 veio também a necessidade de receber as compras maiores em casa. O 360hyper nasceu no início da pandemia e, após os confinamentos, transformou o modelo de negócio num marketplace alimentar que agrega diversos supermercados, tais como: Continente, Auchan, El Corte Inglês, Minipreço, Makro e Recheio, entre outros.

Embora aqui as compras não cheguem em meia hora a casa, há a vantagem de ter shoppers personalizados que fazem as compras pelo cliente. Como explica Filipe Nery, co-fundador do 360hyper, "podemos entregar a partir de quatro horas no e-commerce.

Diferenciamo-nos ainda por, dependendo da distância do local de compra à loja e do volume da encomenda, a plataforma permitir fazer uma compra de q-commerce com entregas até uma hora". O tempo médio é de duas horas e meia.

Já no Mercadão, que apenas faz entregas do artigos do Pingo Doce, diz que o prazo mínimo de entrega é de duas horas, uma vez que depende da oferta de shoppers num dado momento. "As nossas slots de entrega são muito vantajosas porque não obrigam o cliente a permanecer em casa durante longos períodos", garante Alexandra Matos, head of content do Mercadão.

Atualmente, diz a responsável, manter o negócio após os confinamentos "é o grande desafio que temos em mãos", tendo em conta a "quebra ligeira no volume das encomendas" após essa solução sanitária, embora a marca tenha "conseguido manter um nível de negócio equilibrado".