Britânicos já gastam mais em Netflix e Spotify do que em livros e jornais

Os consumidores do Reino Unido gastaram, no ano passado, 7,2 mil milhões e libras (cerca de 8,1 mil milhões de euros) em entretenimento digital como música, vídeo, jogos, discos de vinil e assinaturas de serviços de transmissão de música e TV.

A popularidade crescente de serviços como a Netflix, a Amazon ou o Spotify fez com que, pela primeira vez naquele país, o valor gasto nestes produtos de entretenimento fosse superior ao valor gasto em livros, revistas e jornais, que foi de 7,1 mil milhões de libras (cerca de 8 mil milhões de euros), divulga o relatório da Entertainment Retailers Association (ERA). Ou seja, os britânicos gastaram, em média, 123 euros por entretenimento digital e 121 euros por produtos impressos.

Vários foram os êxitos de entretenimento que contribuíram para estes dados como o terceiro álbum do músico Ed Sheeran, Divide, que ocupa o primeiro lugar no top de vendas e ajudou a impulsionar em 16,6% a transmissão de música e downloads em serviços como Spotify e Apple Music no primeiro semestre de ano passado. Os videojogos Fifa 2018 e “Call of Duty” e os filmes “Star Wars ” e “A Bela e o Monstro” também foram sucessos de vendas.

Os produtos impressos, como os livros e revistas, atingiram o pico de popularidade em 2007, com um registo de 8,3 mil milhões de libras em vendas e, desde então, estão em declínio. Também as vendas de eBooks, livros em formato digital, estão no nível mais baixo desde 2011.

A ERA afirma que estas estatísticas mostram a “dramática mudança” nos hábitos dos consumidores que estão, cada vez mais, a preferir o digital ao físico. Os únicos produtos físicos a contrariar esta tendência são os discos de vinil cujas vendas aumentaram 35% no ano passado e as consolas de jogos como a Nintendo Switch, a Xbox e a PlayStation.

Os gastos gerais em entretenimento aumentaram 8,8% no ano passado ultrapassando vários setores na área do lazer como jantar fora que cresceu 7,7%, bebidas alcoólicas 6%, férias 4,4% e apostas 1%.