Entrevista ao Times tem sido "publicitada em termos deturpados", diz Siza Vieira

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca (ausente da foto), durante a conferência de imprensa onde apresentaram as medidas de apoio à economia e ao setor da cultura para mitigar os efeitos económicos do confinamento, Lisboa, 14 de janeiro 2021. Com os votos favoráveis dos deputados das bancadas do PSD, PS e CDS, o parlamento aprovou a renovação do estado de emergência a partir das 0h00 do próximo dia 15 voltando a vigorar em Portugal, de uma forma generalizada, o dever de recolhimento domiciliário até ao dia 30. Portugal ultrapassou já os 500 mil casos de infeção com o novo coronavirus registados desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O ministro da Economia considera que a entrevista que deu ao New York Times (NYT) sobre o crescimento de casos e mortes em Portugal está a ser publicitada de forma "deturpada", garantindo que a culpar os portugueses seria "a última coisa que faria".

"Queria esclarecer o que tem vido a ser publicitado em termos deturpados", afirmou Pedro Siza Vieira na resposta ao deputado do PSD, Afonso Oliveira, na audição regiumental no parlamento.

"Na verdade tive uma conversa longa com o jornalista do NYT que estava a fazer uma reportagem sobre a situação no país e inquiriu sobre o que poderia explicar o crescimento exponencial de casos a que estávamos a assistir durante o mês janeiro", começou por exeplicar o ministro.

"Disse várias coisas", continuou, "que não tínhamos certezas absolutas, disse que provavelmente era uma conjugação de causas, desde um aumento da mobilidade dos portuguesesa a partir de meados do mês de dezembro até depois do Ano Novo, durante as férias de Natal. Disse que durante esse período houve uma redução do número de testes que pode ter permitido que muitos casos passaram indetetáveis e também uma penetração da variante inglesa", esclareceu.

Questionado sobre maiores as restrições no fim de semana do Natal e na resposta, Siza Vieira "disse que se soubéssemos o que sabemos hoje, provavelmente teriamos feito isso ".

"A ultima coisa que faria era culpar portugueses ou enjeitar resposnabiliaddes que são próprias e também que não diria que havia limitações à circulação no periodo do natal que não fossem agora obsrevadas", conclui.