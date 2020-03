Envelhecimento afunda poupança e tira 5% do PIB no apoio à dívida pública

Menos rendimento livre para aforro com títulos do Tesouro, juros mais altos para compensar poupanças cada vez menores, e maior concentração dos riscos nos bancos centrais, chamados a acumular mais dívida pública que os particulares não suportam. É este o cocktail de efeitos do envelhecimento na capacidade de endividamento e de suportar anos de défice nas finanças públicas, estimados esta quarta-feira pela Moody’s num relatório que analisa a situação de 12 países da OCDE tendo como horizonte 2040.

No caso de Portugal, um dos países com envelhecimento mais acelerado do mundo, o impacto até não será dos mais graves, mas será ainda assim considerável. A perspetiva é a de uma perda para a capacidade de financiamento público em mais de 5% do PIB, equivalentes a qualquer coisa como 10,6 mil milhões de euros tendo em conta os dados atuais, com as famílias a terem menos rendimento livre para aforrar. Por exemplo, na compra de certificados de Tesouro ou com entrada em fundos de pensões ou PPR que, por seu turno, adquirem a dívida do Estado.

O Japão terá impactos na mesma medida relativa que Portugal. Já Grécia e Itália irão enfrentar as maiores perdas na capacidade de financiamento, em 15% do PIB respetivo de cada país. Áustria e Espanha conhecerão impactos mais modestos.

Mais de um quinto da dívida pública nacional estava em 2018 nas mãos de entidades particulares portuguesas, que incluem desde bancos a famílias, aponta a agência. Esta percentagem deverá assim cair. E chamar os bancos centrais a segurarem mais títulos de dívida soberana dos países.

“Ainda que isso possa conter as taxas de juro, colocaria desafios relacionados com o desenho e eficácia da política monetária”, assinala a Moody’s apontando sintomas muito semelhantes à já discutida japonização da economia, que alguns dizem já se sentir. Designadamente, a dificuldade em calibrar a política monetária para todos os sectores e crescimentos e inflação tímidos e persistentes que limitam a capacidade de desfazer as medidas de apoio à economia adotadas antes.

No outro extremo dos tomadores de dívida, por outro lado, as menores poupanças disponíveis vão atirar os juros das dívidas para cima – com exceção de moedas de reserva – como o dólar, euro e iene – admite a Moody’s.