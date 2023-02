Enzo Fernández lidera segundo inverno mais caro da história do futebol

Enzo Fernández, o argentino que trocou o Benfica pelo Chelsea por uma fortuna de 121 milhões © Gerardo Santos / Global Imagens

O mercado de inverno de 2023 foi o segundo maior da história do futebol com 1,6 mil milhões de euros investidos em craques. O número representa um aumento de 45,5% face a 2022. E só é batido pelo de 2018, quando Philippe Coutinho, contratado pelo Barcelona por um recorde para o período de 160 milhões, e Virgil van Dijk, pelo Liverpool, fizeram elevar as contas a 1,7 mil milhões.

Desta vez, os líderes foram a Premier League, cada vez mais o centro financeiro do jogo, o Chelsea, com o novo dono Todd Boehly a gastar pesados 330 milhões, e Enzo Fernández, o argentino que trocou o Benfica por Stamford Bridge por uma fortuna de 121 milhões.

O domínio da Premier League, do Chelsea e de Enzo é mais perceptível se tivermos em conta alguns dados: dos 10 clubes mais gastadores, nove foram ingleses; o emblema do oeste londrino gastou, sozinho, mais do que todos os clubes dos quatro campeonatos que tentam rivalizar com o inglês, as ligas espanhola, alemã, italiana e francesa - nesta última, destaque para o português Vitinha, saído do Sporting de Braga para o Olympique Marselha, único não inglês no top-10 de gastadores, por 32 milhões, a maior transferência do hexágono e 7ª geral; o ex-médio encarnado foi 50 milhões mais caro do que o segundo da lista.

Dos dez maiores negócios de janeiro, cinco tiveram a assinatura do magnata Boehly, fundador da Eldridge Industries, uma holding com interesses nos ramos de imobiliário, de seguros, de tecnologia, de media e, claro, de desporto: além de Enzo, o ucraniano Mykhaylo Mudryk (2º), os franceses Benoit Badiashile (5º) e Malo Gusto (8º) e o inglês Noni Madueke (6º), todos novos blues, também entram no top-10, constituído, como mandam as regras no futebol, por 11 jogadores porque Jakub Kiwior (polaco agora no Arsenal) e Kamaldeen Sulemana (ganês a caminho de Southampton) partilham o 10º lugar com 25 milhões de euros.

A seguir aos citados Enzo e Mudryk, o trio da frente completa-se com Anthony Gordon (Newcastle), contratado ao Everton. O holandês Cody Gakpo, no Liverpool, foi o quarto mais caro e o francês Georginio Rutter, no Leeds United, o nono.