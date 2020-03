Epidemia pode afetar turismo em Portugal no segundo trimestre

O turismo em Portugal deverá ressentir-se do surto do novo coronavírus. O economista João Duque considera que este é um dos setores mais vulneráveis à epidemia e aponta que o país pode sofrer um eventual arrefecimento da economia no segundo trimestre do ano.

Também a Euler Hermes, acionista da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, prevê uma redução significativa de turistas da China, Itália e, de um modo geral, do continente europeu, a que vai somar-se um abrandamento significativo nos serviços de transporte.

Face a estas ameaças o Governo apresentou hoje novas medidas de apoio às empresas. Para João Duque, o reforço para 200 milhões de euros da linha de crédito anunciada esta manhã para apoiar o impacto do coronavírus nas empresas “é significativo” e ilustra que o Executivo “está a rever” as possíveis consequências do surto na atividade económica. Na sua opinião, esta medida é “importante para evitar que existem ruturas de tesouraria e evitar incumprimentos das empresas, nomeadamente junto da banca.

O economista considera que é “preciso usar o bom senso”, pois pode-se estar a avançar com medidas “que podem ser mais penalizadoras que a dimensão do impacto na saúde”. Ainda assim diz que o Governo deve fazer revisões consoante vá sentindo que é necessário para mitigar os efeitos da epidemia, “e não deve ter vergonha de o fazer diariamente”.

Para Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), as medidas decretadas pelo Governo são “corretas para mitigar os prejuízos”, mas defende que “devia-se criar alternativas e oportunidades para evitar o lay-off”. Hoje, o Governo decidiu pela criação de um lay-off simplificado com caráter extraordinário.

O presidente da CCIP sublinhou que o surto “é ainda pouco significativo” e que Portugal “deve-se focar no controlo da propagação, evitar o pânico”. Otimista, adiantou ainda, que a China já está a recuperar e que vai voltar agora a ser consumidora, impedindo uma crise como a que se assistiu esta manhã nas bolsas e também na quebra abrupta do preço do petróleo.

280 mil milhões

Os custos globais do coronavírus para as exportações poderão atingir, por trimestre, os 280 mil milhões de euros, fruto de um abrandamento significativo da procura por parte da China e da Europa, estima a Euler Hermes. A China será o país mais afetado, com perdas, para este período, estimadas em 168 mil milhões, seguido da Itália, com 19 mil milhões. Para os restantes países da Europa, o impacto nas oportunidades de exportação será na ordem dos 95 mil milhões.

De acordo com a última análise da seguradora, em apenas um trimestre, o Covid-19 (designação oficial do novo coronavírus) já teve tanto impacto no comércio internacional como um ano inteiro de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Ainda assim, a Euler Hermes estima uma retoma gradual da atividade comercial em março e abril, prevendo um regresso à normalidade até o final de maio e um crescimento médio anual na ordem dos 0,4%.

Uma tempestade

“Com os lucros das empresas a reduzirem, baixas taxas de juros que limitam a resposta à crise, os preços do petróleo a descerem vertiginosamente e o sentimento do investidor a tornar-se negativo, estamos perto de entrar em pânico e este é o acumular da perfeita tempestade do mercado financeiro…”, escreveu Tim Vieira, CEO da Bravegeneration, no ‘Link to leaders’.

Na sua opinião, havia muitos “sinais de alerta negativos por aí. Ao entrar nesta crise financeira, temos que entender que já estávamos vivendo uma crise não concretizada em todo o mundo.” Tim Vieira aponta o dedo a Trump e a outros líderes que o presidente dos EUA apoiava.

“Isso resultou numa rápida destruição de anos de cooperação entre países. Governos e líderes empresariais de países desenvolvidos para o mundo em desenvolvimento saltaram para essa onda de crescimento baseada em dívida, o que contribuiu ainda mais para esta tempestade financeira perfeita de mercados supervalorizados.”