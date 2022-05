Época balnear integra 594 praias este ano

© Orlando Almeida / Global Imagens

Este ano a época balnear vai integrar 594 praias de banhos, sendo mais 20 do que em 2021. Estas praias, segundo a portaria publicada esta quinta-feira no Diário da República, vão ser os locais onde a vigilância e a assistência a banhistas vão estar asseguradas por nadadores salvadores. A portaria foi assinada pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

De 594 praias de banhos, 393 foram premiadas com a Bandeira Azul (praia com uma boa qualidade da água, limpa, equipada com recipientes para o lixo, entre outros fatores), sendo que são mais 21 praias do que em 2021. Além do mais, vão estar disponíveis para os utentes 654 águas balneares, um número que engloba mais 11 locais face ao ano passado.

A abertura da época balnear será progressiva, começando a partir do próximo sábado, e vai ter início em várias praias dos concelhos de Cascais, Porto Santo e Porto Moniz. A partir do dia 15 de maio vão juntar-se mais praias pertencentes ao distrito de Faro. A 1 de junho, a maioria das praias no centro e sul do país vão também abir. O início da época balnear, nas águas interiores, vai decorrendo entre os meses de junho e julho.

O encerramento da época balnear será faseado, tal como a abertura. Começa em agosto e prolonga-se até dia 31 de outubro. As últimas praias a encerrar localizam-se em Porto Santo e no Funchal.

Além do mais, vai existir um controlo por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que vai realizar durante toda a época balnear várias análises para avaliar as águas, se estão em condições para banhos, garantindo mais segurança aos utentes.

Caso os utentes queiram aceder a informações sobre qualquer praia, a aplicação "Info Praia" vai estar novamente ativa para consulta de praias, qualidade das águas balneares, o nível de ocupação de praias, entre outros aspetos