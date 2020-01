Equador sai da OPEP para evitar cortes na produção

O Equador deixou de pertencer à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A decisão, que data de outubro, entrou em vigor no início deste novo ano e visa escapar aos cortes na produção decretados pela OPEP. O controlo da extração de petróleo tem como objetivo manter os preços num nível que os países que integram a organização consideram aceitável.

O Equador tem um nível de endividamento histórico, as receitas públicas não são suficientes para cobrir as despesas e o petróleo, uma de suas principais fontes de recursos, está quase a 100% comprometido no curto prazo.

É neste contexto que o governo liderado por Lenín Moreno decidiu abandonar a OPEP, evitando assim as cotas de redução na produção de petróleo bruto. O objetivo é aumentar a capacidade de extração, mas os analistas têm dúvidas sobre a capacidade do país para atingir essa meta.

Em 2019, o Equador extraiu, em média, 537 mil barris de petróleo por dia. No entanto, a OPEP tinha estabelecido uma cota máxima de 508 mil barris. O compromisso não foi respeitado, mas a OPEP entendeu esse excesso como necessário, dadas as dificuldades económicas do país.

Recentemente, o ministro da Energia do Equador, José Agusto Briones, anunciou que, em 2020, mais 21 mil barris por dia serão extraídos. Ainda assim, os números estão ainda longe dos 700 mil barris diários que Lenín Moreno prometeu ai assumir a presidência do Equador, em 2017.

A saída da OPEP desobriga o Equador a respeitar as cotas de produção e, assim, pode intensificar a extração daquela que é a segunda fonte mais importante de receita para os cofres públicos.

Para René Ortiz, ex-secretário geral da OPEP, a decisão de deixar o bloco dos países petrolíferos não é clara. “Não há necessidade, porque as taxas estabelecidas pela OPEP não são obrigatórias no sentido em que não há penalizações”, diz. Este responsável considera que a quantidade de barris adicionais que o Equador pode lançar no mercado é tão pequena que não influencia os preços internacionais.

O Equador é o membro mais pequeno da OPEP. Esta é a segunda vez que abandona o bloco: entrou em 1973, saiu em 1992, e de novo regressou.