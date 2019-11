ERA lança programa de estágios em todo o país

ERA Build é o novo programa de estágio da ERA, destinado a jovens estudantes de licenciatura ou mestrado, de qualquer área de formação, e que pretendam aprender novas competências de gestão, vendas ou marketing.

São 50 as vagas existentes nas várias agências ERA de todo o país e a primeira fase de candidaturas está a decorrer até 15 de novembro. Esta primeira edição do ERA Build arranca no início de 2020 e terá uma duração mínima de 6 meses, garantindo a orientação de um mentor para cada jovem envolvido no projeto.

O programa está dividido em três fases. Numa primeira etapa, o estagiário será recebido pela equipa ERA e terá o primeiro contacto com uma agência, sendo que o trabalho direto com clientes, vendedores e compradores se dará na segunda fase do processo. A terceira etapa será destinada a uma reflexão e partilha conjunta de experiências ao longo do programa. As candidaturas podem ser enviadas para build@era.pt.

“O ERA Build é uma iniciativa que pretende fornecer ferramentas, conhecimentos e uma experiência diversificada aos jovens envolvidos neste programa, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada jovem. Este é o primeiro programa desenvolvido no setor e acreditamos que pode fazer a diferença no mercado imobiliário”, explica Paulo Morgado, administrador da ERA Portugal, em comunicado.

O programa de estágio da ERA tem vindo a ser divulgado junto de diversas universidades do país e pretende ser um reforço da aposta da rede imobiliária no desenvolvimento e retenção de jovens talentos.