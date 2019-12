ERC chumba proposta de José Fragoso como diretor de informação da RTP

O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer negativo à proposta de acumulação dos cargos de Diretor de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Diretor de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3 por José Fragoso.

“A convergência do poder de direção sobre as áreas de programação e de informação de três serviços de programas do operador de serviço público numa única pessoa não só comporta o risco de padronizar ou esbater a dissemelhança de uma oferta que, em benefício da diversidade e do pluralismo, se pretende díspar, como acima de tudo o risco de tornar indiferentes ou favorecer a diluição das fronteiras entre informação e entretenimento, atenta a ambivalência dos papéis que tal responsável seria chamado a desempenhar”, pode ler-se no parecer emitido pela ERC, esta segunda-feira.

A entidade reguladora entende que a centralização dos cargos numa só pessoa, José Fragoso, tornaria mais difícil o cumprimento de todas as tarefas sobre cada um dos serviços e programas em causa.

A ERC aconselha ainda uma separação “não só orgânica como também subjetiva e funcional” das áreas de programação e informação.

