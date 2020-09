ERC dá parecer positivo a Leonor Beleza e Arons de Carvalho na RTP

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou que deu “parecer favorável” às nomeações de Leonor Beleza e Arons de Carvalho para o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP.

“O Conselho Regulador da ERC, reunido a 23 de setembro, deliberou pela inexistência de obstáculos legais que impeçam as indigitações de Alberto Arons Braga de Carvalho e de Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza, para membros do Conselho Geral Independente da RTP”, refere a entidade, no site.

“A ERC considerou que ambos reuniam os requisitos pessoais exigidos pelo art.º 14.º, n.º 1, dos Estatutos da RTP, atestados pelos seus curricula vitae, e que inexistiam incompatibilidades suscetíveis de obstarem a essas nomeações”, acrescenta.

Como a Lusa noticiou em 10 de setembro, o Conselho de Opinião elegeu Leonor Beleza para ser indigitada como membro do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP e o Governo escolheu Alberto Arons de Carvalho.

“O Conselho de Opinião elegeu hoje Leonor Beleza para ser indigitada como membro do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP SA”, disse então à Lusa fonte do órgão.

A antiga ministra e presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud foi o nome escolhido pelo Conselho de Opinião da RTP para integrar o órgão que fiscaliza a administração da RTP.

Por sua vez, “o Governo escolheu para seu representante no Conselho Geral Independente da RTP o professor Alberto Arons de Carvalho”, disse o Ministério da Cultura, referindo que “a escolha baseia-se no seu percurso ímpar na história da comunicação social portuguesa”.