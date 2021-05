Erro do Fisco obriga a devolução de reembolsos do IRS

Repartição das Finanças © Paulo Spranger

Dinheiro Vivo 19 Maio, 2021 • 08:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Contribuintes da categoria B com contabilidade organizada terão de devolver reembolsos do IRS, depois de ter sido detetada a existência de um erro de leitura do sistema informático do Fisco que gerou reembolsos mais generosos para aqueles contribuintes.

O erro foi detetado pelos serviços no final da passada semana e foram suspensas as liquidações de declarações com anexo C, relativo à contabilidade organizada.

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) promete notificar as novas liquidações, já corrigidas, até final do mês.

A notícia é avançada na edição desta quarta-feira do Jornal de Negócios. Segundo o jornal, o Fisco não levou em linha de conta a totalidade dos rendimentos declarados por aqueles contribuintes. Devido ao erro, no momento de calcular o imposto a pagar, a fatura era muito mais favorável aos contribuintes em causa.

"O problema teve origem num erro de 'leitura' para efeitos de liquidação de um campo respeitante ao lucro tributável indicado no anexo C da modelo 3", disse fonte oficial da AT, citada pelo Negócios.

O problema já tinha sido detetado por contabilistas, que o reportaram à Ordem dos Contabilistas Certificados, depois de detetatem reembolsos inesperados a clientes da categoria B.

Atualizada às 08H54 com mais informação