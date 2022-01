ERSE: 1,4 milhões de simulações de preços de energia em 2021

Simulador da ERSE permite comparar todas as ofertas comerciais disponíveis de eletricidade © Site ERSE

O simulador de preços de energia da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) foi o ano passado utilizado por cerca de 120 mil consumidores que fizeram 1,4 milhões de simulações. Diz a ERSE que, através desta ferramenta, 54% dos utilizadores encontraram preços mais baixos e, destes, 82% manifestaram intenção de mudar de comercializador.

Disponível desde maio de 2018, o simulador permite comparar todas as ofertas comerciais disponíveis de eletricidade, em baixa tensão normal, e de gás natural, em baixa pressão, em Portugal continental. Reúne, de momento, informação de mais de 639 tarifários do mercado liberalizado, sendo estes oferecidos por 21 comercializadores de eletricidade e nove comercializadores de gás natural.

Sublinhando que tanto os consumidores que ainda estão no mercado regulado como os que já estão no mercado liberalizado "devem manter-se informados sobre a eventual existência de ofertas comerciais mais vantajosas", a ERSE dá exemplos das poupanças possíveis: na simulação para um consumidor doméstico de eletricidade com uma potência contratada de 3,45 kVA e um consumo anual de 1.900 KWh é possível verificar que a oferta de preço mais baixo disponível corresponde a uma fatura mensal de 34,27 euros, enquanto a oferta mais alta "pode implicar um custo acrescido de mais de 40 euros ao mês".

O regulador recomenda que cada família faça, pelo menos, uma comparação de ofertas comerciais por ano, dado que o preço das ofertas comerciais no mercado liberalizado "dependem, em parte, das tarifas aprovadas anualmente pela ERSE, como é o caso das tarifas de acesso às redes". Para quem quer saber se o preço de eletricidade que está a pagar é a melhor oferta no mercado, deve recorrer ao simulador de preços da ERSE em janeiro. No caso do gás natural, e porque as tarifas vigora de 1 de outubro a 30 de setembro do ano seguinte, a recomendação é para que faça simulações em outubro.

Além disso, lembra a ERSE os consumidores podem, ainda, utilizar o simulador de potência contratada para verificar se a potência que contrataram se adequa às suas necessidades. Sublinha o regulador que a redução de potência "pode gerar poupanças a partir de 24 euros anuais"

"Se o consumidor tiver informação sobre os preços dos escalões de potência contratada praticados pelo seu comercializador, poderá usar a calculadora disponibilizada pela ERSE, para calcular o impacto concreto na sua fatura", pode ler-se no comunicado, que dá conta que este simulador foi usado por 25 mil utilizadores em 2021, que fizeram um total de 86 mil simulações.