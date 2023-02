ERSE aprova 48 medidas no plano de eficiência energética com investimento de 23 milhões de euros

© SEBASTIEN NOGIER/EPA

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou 48 medidas, na sétima edição do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC), a executar por 31 promotores, com um investimento total de 23 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira.

"As 48 medidas, a executar por 31 promotores, representam um investimento total em eficiência energética de 23 milhões de euros, dos quais 15,1 milhões de euros serão financiados pelo PPEC", informou o regulador da energia, em comunicado.

Segundo a ERSE, "estas medidas geram benefícios para os consumidores, durante o seu período de vigência, de 45,8 milhões de euros".

De acordo com as informações disponíveis no 'site' do regulador, as 48 medidas abrangem escolas, indústria e agricultura, comércio e serviços, segmento residencial e municípios e Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS).

Entre os promotores encontram-se, entre outros, associações, empresas do setor da energia, fundações e agências municipais.

Já as medidas podem ser desde estudo para caracterizar a pobreza energética em certas zonas, passando pela instalação de termóstatos inteligentes, até à substituição de equipamentos de climatização.

A lista de medidas e promotores está disponível em www.erse.pt/atividade/eficiencia-energetica/medidas-em-implementacao/.