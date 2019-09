ERSE avisa EDP para acelerar instalação de contadores inteligentes

A presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ENSE), Cristina Portugal, admitiu que poderá ter de pressionar a EDP para acelerar o processo de instalação de contadores inteligentes, depois de a elétrica ter afirmado que em 2023, apenas 80% dos contadores estarão ligados a redes inteligentes.

Em entrevista ao Público, a responsável afirma que a ligação a estas redes no país poderá “não surgir tudo ao mesmo tempo e em todas as zonas, mas de facto tem de ser acelerado”.

Cristina Portugal refere que “Portugal continua a ser um país com preços de energia elevados. Tem vindo a aproximar-se da média europeia mas na componente daquilo que são os custos que não decorrem do mercado, mas os de interesse geral e os impostos, a carga de Portugal é ainda das mais significativas.” A presidente da ENSE indicou que o regulador ainda se encontra a analisar a subida dos preços da eletricidade no mercado ibérico, que chegaram a disparar 60%.

Questionada sobre a possível criação de uma lista negra de devedores, Cristina Portugal considera ser “um passo exagerado”, adiantando que “existem mecanismos legais para que este crédito não fique por ser recebido.”